Странам БРИКС нужен свой спортивный суд, заявил индийский эксперт

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Страны БРИКС должны решать спортивные споры на своей территории, а не обращаться в Международный спортивный арбитраж, заявил на Четвертом юридическом форуме стран БРИКС вице-президент Ассоциации адвокатов Индии Удей Пракаш Варунджикар.

Он отметил спортивные успехи стран БРИКС. По его словам, спортсмены из этих стран в общей сложности завоевали более 50 процентов медалей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и успешно выступают на других соревнованиях.

"Вот какой у нас потенциал! Более 50 процентов общей мировой доли в спорте занимают наши страны. Почему же тогда такая организация как Международный спортивный арбитраж находится не в одной из наших стран, а в Швейцарии, которая не так активна в спорте", — сказал глава индийских адвокатов.

Он добавил, что другие международные спортивные суды действуют в США и Австралии. "Мы должны наши спортивные споры разрешать в наших странах, странах БРИКС", — отметил Варунджикар.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.