Пучдемон заявил, что отстаивает "законные институты Каталонии" из Бельгии

МАДРИД, 1 дек – РИА Новости. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что он и находящиеся вместе с ним в Брюсселе экс-члены женералитета, являются "законными представителями", отстаивающими из Бельгии "каталонские институты".

"Мы здесь (в Бельгии – ред.), чтобы продолжать защищать институты, законными представителями которых являемся, институты, которые избрал народ Каталонии и которые не являются произведением и даром какой-либо конституции, а произведением и даром истории Каталонии", — заявил Пучдемон, выступая на одном из мероприятий в Брюсселе. Его слова цитирует испанское агентство Europa Press

Он добавил, что политики "чувствуют моральный долг защищать" эти институты "не как люди ("оттуда (из Испании – ред.) мы бы делали это лучше"), а "как представители институтов". Пучдемон выразил надежду, что "никогда больше демократически избранному парламентом руководителю" не придется "сидеть в тюрьме за то, что он выполнил свои обязательства" перед парламентом.

"Пусть ни одному руководителю не придется защищаться за пределами страны, поскольку он чувствует угрозу", — добавил каталонский политик.

В пятницу судья Верховного суда Испании рассматривает вопрос об освобождении на время судебного расследования восьми бывших членов правительства Каталонии, а также двух лидеров общественных организаций. Большинство политиков баллотируются на досрочных выборах в каталонский парламент, которые пройдут 21 декабря.

Лидеры организаций "Национальная каталонская ассамблея" и Omnium Cultural Жорди Санчес и Жорди Куишар, задержанные судебным решением 16 октября в связи с митингами 20-21 сентября, обвиняются в мятеже. Восемь бывших членов правительства Каталонии, в том бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас, 2 ноября были помещены под стражу до рассмотрения их дела по существу без права выхода под залог. Их обвиняют в организации восстания, мятеже и растрате госсредств.

Третьего ноября суд выдал ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании Пучдемона и других экс-членов его правительства. Новое судебное заседание в Брюсселе назначено на 4 декабря.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.