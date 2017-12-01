В Мексике похитители три дня держали двоих испанцев в холодильной камере

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Мексике освободили двух граждан Испании, которых неизвестные удерживали в холодильной камере в течение трех дней, в результате операции задержаны три человека, сообщается в заявлении испанского МВД.

Как сообщили в министерстве, инцидент произошел в понедельник утром в штате Пуэбла, когда трое сотрудников испанской компании ехали на работу. В районе Ломас де Анхелополис вооруженные неизвестные перегородили дорогу автомобилю, на котором ехали испанцы. Одному из них удалось убежать, двух других похитители увезли в неизвестном направлении.

Молодой человек, которому удалось убежать, немедленно сообщил о похищении в местные правоохранительные органы. Два сотрудника испанских правоохранительных органов были направлены в Мексику для оказания помощи местной полиции.

"В результате экстренных действий, предпринятых совместно властями Испании и Мексики, рано утром 30 ноября удалось выяснить местонахождение похищенных", — говорится в сообщении МВД.

Испанцев в течение трех дней удерживали в темноте в отключенной холодильной камере, где не было даже матрасов. За освобождение заложников похитители требовали выкуп в размере 1,3 миллиона евро. Следователи полагают, что они планировали убить испанцев независимо от получения выкупа.

В ходе операции правоохранительные органы задержали трех человек. Организатор похищения, предположительно, — мексиканец, который возглавлял отдел безопасности компании, где работают испанцы, и который был уволен месяц назад. Полиция не исключает новых задержаний по этому делу.