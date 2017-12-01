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Депутаты Госдумы подвели итоги визита в КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1951)
12:4801.12.2017
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© AFP 2017 / Kim Won-Jin Жители Пхеньяна радуются успешному запуску новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. Архивное фотоЖители Пхеньяна радуются успешному запуску новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. Архивное фото
© AFP 2017 / Kim Won-Jin

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Делегация депутатов Госдумы во главе с Казбеком Тайсаевым посетила Пхеньян. Российские парламентарии провели встречи с рядом официальных лиц.

Испытания ядерного оружия. Архивное фото
© AFP 2017
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Они обозначили позицию Москвы по последнему ракетному пуску КНДР. Парламентарии осудили его и выразили надежду, что сторонам удастся сохранить спокойствие, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию.

Российские политики также провели встречи в Верховном народном собрании КНДР, а также с рядом северокорейских политиков.

В ходе своего визита они также съездили на 38-ю параллель в Пханмунчжом, где посетили демилитаризованную зону, разделяющую Северную и Южную Кореи.

Последний пуск

Как заявил депутат Алексей Чепа, Пхеньян обосновал запуск тем, что США продолжают угрожать Северной Корее.

Он пояснил, что за 75 дней после предыдущего пуска ракеты Вашингтон нарастил свое военное присутствие в регионе.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Южнокорейские СМИ рассказали о последствиях ядерных испытаний в КНДР
"Несколько авианесущих кораблей, около 300 самолетов и сотни тысяч войск вместе с Южной Кореей и Японией", — перечислил Чепа.

По словам депутата, этим испытанием Пхеньян показал свои возможности миру и гарантирует себе безопасность, рассчитывая добиться паритета с США.

После последнего пуска ракеты КНДР, возможно, будет готова разговаривать на новых условиях, заявил Чепа.

Депутат Виталий Пашин отметил, что в Пхеньяне готовы достать любую точку в США "своими боеголовками".

Вместе с тем, по словам депутата, в КНДР подчеркивают, что последний пуск баллистической ракеты не нарушит суверенитет ни одной страны.

Парламентарий также отметил, что в Пхеньяне пока не готовы отказаться от ядерной программы и подчеркивают, что их вынуждают "быть агрессивно настроенными"

Флажок с портретом президента США Дональда Трампа. Сеул, Южная Корея. 7 ноября 2017
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
Как Северная Корея переиграла Трампа. Теперь он готов к переговорам с КНДР
"Они говорят, что мы самообеспеченные, у нас есть научно-технический прогресс, промышленность развитая. Они уверены в себе", — сказал РИА Новости Пашин.

Урегулирование ситуации

Чепа рассказал, как в Пхеньяне восприняли план России и Китая по урегулированию ядерной ситуации. По его словам, КНДР не приняла этот проект.
Парламентарий подчеркнул, что, по его мнению, и Северная Корея, и США должны принять "единственно правильное" решение, предложенное Россией.

"Это "двойная заморозка", и постепенное, постепенное урегулирование проблемы", — пояснил он.

В свою очередь, Тайсаев отметил, что власти КНДР не против вести диалог по "дорожной карте", которая была предложена Москвой.

В КНДР понимают, что без России невозможно решить кризис вокруг Корейского полуострова, заявил он.

Взаимодействие с Россией

Стороны также обсудили дальнейшее взаимодействие двух стран. Как рассказал Чепа, поездка была очень насыщенной.

Митинг во время выступления президента США Дональда Трампа в Сеуле. 8 ноября 2017
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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"У нас прошли в дружеской, доверительной обстановке все встречи. И откровенный разговор. Мы выразили свою позицию, объясняли наши ситуацию, как мы видим: что безопасность в регионе это не только безопасность Северной Кореи, это безопасность, в том числе, нашей страны, России, безопасность Китая", — отметил депутат.

Он добавил, что представители Северной Кореи "услышали" российскую позицию.

С ним согласился и Тайсаев. Он назвал конструктивными переговоры с северокорейскими коллегами и подчеркнул, что конфликт не имеет военного решения.

"Только мирным путём можно все эти вопросы решить", — сказал Тайсаев.

В свою очередь, Чепа подчеркнул, что позиция у всех представителей КНДР одинаковая: они настаивают на том, что США угрожают их стране.

Переговоры с США

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan Burke
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При этом Чепа отметил, что на настоящий момент ни США, ни КНДР пока не демонстрируют готовности, необходимой для старта переговоров.

"Соединенные Штаты Америки <…> не сделали ни одного шага для того, чтобы показать Северной Корее, что возможны переговоры, этого не было. Пока мы слышим со стороны Соединенных Штатов Америки одни угрозы, санкции. КНДР заявляет, что они санкций не боятся и 100 лет проживут с этими санкциями", — описал ситуацию парламентарий.

В свою очередь, Тайсаев заявил, что в Пхеньяне, кроме России, никому не верят и считают США недоговороспособной страной.

Также, как заявил Пашин, КНДР не требует признавать ее ядерной державой для начала переговоров с Вашингтоном. Пхеньян готов к дискуссии в любом статусе.

Союзников нет

Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12
© AP Photo
Москва допустила апокалиптический сценарий на Корейском полуострове
У Пхеньяна нет союзников в военном понимании этого слова, считает политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

"Мы по умолчанию считаем, что это Китай, но официально у них нет никаких союзнических отношений. У Южной Кореи союзники — и США, и Япония", — сказал он.

По его словам, многотысячные учения у берегов Северной Кореи не вызывают ни у кого никакой реакции, а запуск ракеты КНДР стал причиной бурных протестов.

"Поэтому подход российской стороны справедлив: если вы хотите, чтобы КНДР прекратила такие свои действия, прекратите свои. Но США не хотят идти в эту сторону и только наращивают мощь в регионе. Поэтому логично, что для КНДР это единственный способ защитить себя от предполагаемой атаки", — сказал Бышок.

Аналитик также предположил, почему именно Россия может помочь в этой ситуации.

"У Москвы объективная, справедливая заинтересованность в деэскалации и безъядерном Корейском полуострове", — добавил Бышок.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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