Депутаты Госдумы подвели итоги визита в КНДР

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Делегация депутатов Госдумы во главе с Казбеком Тайсаевым посетила Пхеньян. Российские парламентарии провели встречи с рядом официальных лиц.

Они обозначили позицию Москвы по последнему ракетному пуску КНДР. Парламентарии осудили его и выразили надежду, что сторонам удастся сохранить спокойствие, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию.

Российские политики также провели встречи в Верховном народном собрании КНДР, а также с рядом северокорейских политиков.

В ходе своего визита они также съездили на 38-ю параллель в Пханмунчжом, где посетили демилитаризованную зону, разделяющую Северную и Южную Кореи.

Последний пуск

Как заявил депутат Алексей Чепа, Пхеньян обосновал запуск тем, что США продолжают угрожать Северной Корее.

Он пояснил, что за 75 дней после предыдущего пуска ракеты Вашингтон нарастил свое военное присутствие в регионе.

"Несколько авианесущих кораблей, около 300 самолетов и сотни тысяч войск вместе с Южной Кореей и Японией", — перечислил Чепа.

По словам депутата, этим испытанием Пхеньян показал свои возможности миру и гарантирует себе безопасность, рассчитывая добиться паритета с США.

После последнего пуска ракеты КНДР, возможно, будет готова разговаривать на новых условиях, заявил Чепа.

Депутат Виталий Пашин отметил, что в Пхеньяне готовы достать любую точку в США "своими боеголовками".

Вместе с тем, по словам депутата, в КНДР подчеркивают, что последний пуск баллистической ракеты не нарушит суверенитет ни одной страны.

Парламентарий также отметил, что в Пхеньяне пока не готовы отказаться от ядерной программы и подчеркивают, что их вынуждают "быть агрессивно настроенными"

Урегулирование ситуации

"Они говорят, что мы самообеспеченные, у нас есть научно-технический прогресс, промышленность развитая. Они уверены в себе", — сказал РИА Новости Пашин.

Чепа рассказал, как в Пхеньяне восприняли план России и Китая по урегулированию ядерной ситуации. По его словам, КНДР не приняла этот проект.

Парламентарий подчеркнул, что, по его мнению, и Северная Корея, и США должны принять "единственно правильное" решение, предложенное Россией.

"Это "двойная заморозка", и постепенное, постепенное урегулирование проблемы", — пояснил он.

В свою очередь, Тайсаев отметил, что власти КНДР не против вести диалог по "дорожной карте", которая была предложена Москвой.

В КНДР понимают, что без России невозможно решить кризис вокруг Корейского полуострова, заявил он.

Взаимодействие с Россией

Стороны также обсудили дальнейшее взаимодействие двух стран. Как рассказал Чепа, поездка была очень насыщенной.

"У нас прошли в дружеской, доверительной обстановке все встречи. И откровенный разговор. Мы выразили свою позицию, объясняли наши ситуацию, как мы видим: что безопасность в регионе это не только безопасность Северной Кореи, это безопасность, в том числе, нашей страны, России, безопасность Китая", — отметил депутат.

Он добавил, что представители Северной Кореи "услышали" российскую позицию.

С ним согласился и Тайсаев. Он назвал конструктивными переговоры с северокорейскими коллегами и подчеркнул, что конфликт не имеет военного решения.

"Только мирным путём можно все эти вопросы решить", — сказал Тайсаев.

В свою очередь, Чепа подчеркнул, что позиция у всех представителей КНДР одинаковая: они настаивают на том, что США угрожают их стране.

Переговоры с США

При этом Чепа отметил, что на настоящий момент ни США, ни КНДР пока не демонстрируют готовности, необходимой для старта переговоров.

"Соединенные Штаты Америки <…> не сделали ни одного шага для того, чтобы показать Северной Корее, что возможны переговоры, этого не было. Пока мы слышим со стороны Соединенных Штатов Америки одни угрозы, санкции. КНДР заявляет, что они санкций не боятся и 100 лет проживут с этими санкциями", — описал ситуацию парламентарий.

В свою очередь, Тайсаев заявил, что в Пхеньяне, кроме России, никому не верят и считают США недоговороспособной страной.

Также, как заявил Пашин, КНДР не требует признавать ее ядерной державой для начала переговоров с Вашингтоном. Пхеньян готов к дискуссии в любом статусе.

Союзников нет

У Пхеньяна нет союзников в военном понимании этого слова, считает политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

"Мы по умолчанию считаем, что это Китай, но официально у них нет никаких союзнических отношений. У Южной Кореи союзники — и США, и Япония", — сказал он.

По его словам, многотысячные учения у берегов Северной Кореи не вызывают ни у кого никакой реакции, а запуск ракеты КНДР стал причиной бурных протестов.

"Поэтому подход российской стороны справедлив: если вы хотите, чтобы КНДР прекратила такие свои действия, прекратите свои. Но США не хотят идти в эту сторону и только наращивают мощь в регионе. Поэтому логично, что для КНДР это единственный способ защитить себя от предполагаемой атаки", — сказал Бышок.

Аналитик также предположил, почему именно Россия может помочь в этой ситуации.

"У Москвы объективная, справедливая заинтересованность в деэскалации и безъядерном Корейском полуострове", — добавил Бышок.