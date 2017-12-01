СМИ сообщили о 30 пострадавших при пожаре в многоквартирном доме в Германии

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Более 30 человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, семь находятся в критическом состоянии, сообщил представитель полиции газете Süddeutsche Zeitung.

Пламя вспыхнуло в ночь на пятницу в доме в городе Бергкамен. Полиция полагает, что это был поджог. В коридоре дома загорелись автомобильные покрышки.

Как сообщает телерадиокомпания WDR, людей пришлось спасать с крыши дома при помощи лестниц. Сколько именно людей проживало в доме, пока неизвестно.