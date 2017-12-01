Россия выступает за восстановление самостоятельного Афганистана

СОЧИ, 1 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва по-прежнему выступает за восстановление Афганистана в качестве самостоятельного и стабильного государства.
Премьер-министр Афганистана поблагодарил Медведева за позицию Москвы. "Российская Федерация проводит курс по стабилизации и развитию экономического сотрудничества между двумя государствами", — отметил он.
Абдулла Абдулла подчеркнул, что "терроризм является общей угрозой, поэтому это создает предпосылки для того, чтобы государства могли еще лучше взаимодействовать по предотвращению угроз".
В свою очередь премьер-министр Афганистана назвал встречу глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "хорошей возможностью еще раз сверить часы, еще раз посмотреть, что можно сделать для развития отношений в различных областях".