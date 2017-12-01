Россия выступает за восстановление самостоятельного Афганистана

СОЧИ, 1 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва по-прежнему выступает за восстановление Афганистана в качестве самостоятельного и стабильного государства.

"Хотел бы еще раз подтвердить позицию России в отношении восстановления Афганистана в качестве самостоятельного, самодостаточного, стабильного, экономически сильного государства", — сказал глава российского кабинета министров на встрече с премьер-министром Афганистана Абдуллой Абдуллой.

Премьер-министр Афганистана поблагодарил Медведева за позицию Москвы. "Российская Федерация проводит курс по стабилизации и развитию экономического сотрудничества между двумя государствами", — отметил он.

Абдулла Абдулла подчеркнул, что "терроризм является общей угрозой, поэтому это создает предпосылки для того, чтобы государства могли еще лучше взаимодействовать по предотвращению угроз".

Медведев назвал эту встречу "хорошей возможностью, чтобы обсудить двусторонние связи". Он предложил "сверить часы по вопросам торгово-экономического сотрудничества и проблематике региональной безопасности".

В свою очередь премьер-министр Афганистана назвал встречу глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "хорошей возможностью еще раз сверить часы, еще раз посмотреть, что можно сделать для развития отношений в различных областях".