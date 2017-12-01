Британец может остаться на всю жизнь с "мексиканскими усами" из-за тату

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Британец, сделавший в отпуске временную татуировку в форме "мексиканских усов", может остаться с ней на всю жизнь из-за аллергической реакции, пишет Daily Mail.

Арон Майи, 28-летний сантехник из Лестера, отдыхал в Бенидорме. Вместе с другом Адамом они решили сделать временную тату хной — нарисовать на лицах усы в мексиканском стиле, а затем отправиться на костюмированную вечеринку.

Уже на следующий день лицо Арона покрылось волдырями. К концу отпуска, когда рисунок Адама полностью сошел, лицо Арона отекло и напоминало, по его собственным словам, воздушный шар. Все народные средства, а также мази, купленные в местных аптеках, не помогали.

На борту самолета в Великобританию Арон начал задыхаться, и по прилете его госпитализировали. В больнице выяснили, что отек и волдыри — это аллергическая реакция на краситель парафенилендиамин, который часто добавляют в некачественную хну.

Врачи сообщили Арону, что в лучшем случае шрам в виде "мексиканских усов" у него останется на полгода, в худшем — на всю жизнь. Медики посоветовали пациенту подумать о пересадке кожи.

Молодой человек старается относиться к своему положению с юмором. Так как его ожог по форме напоминает закрученные кверху усы, люди не могут сдержать улыбки при его виде. По словам Арона, его внешность вызвала смех даже у медицинского персонала и работников паспортного контроля в аэропорту.