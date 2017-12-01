Лидер немецких либералов считает "большую коалицию" стабильнее "Ямайки"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Лидер вышедшей из переговоров о формировании парламентской коалиции Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что так называемая "большая коалиция" блока ХДС/ХСС и социал-демократической партией Германии (СДПГ) была бы стабильнее коалиции "Ямайка".

В ночь на 20 ноября Свободная демократическая партия вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства.

"В любом случае "большая коалиция" была бы более стабильным и удачным вариантом, чем "Ямайка". ХДС/ХСС во многом пошли на опасные и дорогостоящие уступки "Зеленым". Кроме того, новая "большая коалиция" была бы иной, чем прежняя", — заявил Линднер в интервью изданию Rheinische Post.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на фоне провалившейся попытки сформировать правительство "Ямайка" в четверг провел общую встречу с лидерами ХДС Ангелой Меркель, ХСС Хорстом Зеехофером и СДПГ Мартином Шульцем как потенциальными участниками "большой коалиции".

Если переговоры о создании коалиции не увенчаются успехом, доступными остаются два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.