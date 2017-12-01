Международный терроризм скоро будет побежден, заявил посол Сирии в России

КАЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. Международный терроризм, с которым Сирия борется совместно с Россией, скоро будет побежден, уверен посол САР в РФ Рияд Хаддад.

Посол Сирии в пятницу принимает участие в открытии первой всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку "Сокровище, которое вы ищите, — арабский язык" в Казани.

"Когда мы являемся союзниками, мы практически находимся в одном окопе, боремся против международного терроризма, который в скором времени победим", — сказал Хаддад на открытии олимпиады.

Посол отметил, что отношения России и Сирии, сотрудничество двух стран началось много лет назад и не ограничивается только экономической, военной и политической сферами, оно развивается и в области культуры и науки.

"Радует, что позиция Российской Федерации основывается на справедливости, радует, что позиция Российской Федерации уважает международное право", — подчеркнул он.