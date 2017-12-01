Россия может помочь в налаживании переговоров США и КНДР, заявили в Совфеде

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россия может оказать содействие в налаживании прямых контактов США и КНДР, руководствуясь при этом резолюциями СБ ООН, которые не предусматривают ядерного статуса Северной Кореи, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Делегация Госдумы во главе с Казбеком Тайсаевым была с визитом в Пхеньяне. Как сообщало ранее посольство РФ в КНДР, российские парламентарии провели встречи в Верховном народном собрании КНДР, а также с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии, председателем комиссии по иностранным делам ВНС КНДР Ли Су Ёном. Отмечалось, что депутаты Госдумы обозначили позицию РФ по последнему ракетному пуску северокорейской стороны. Парламентарии РФ осудили запуск баллистической ракеты КНДР и выразили надежду, что сторонам удастся сохранить спокойствие, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию.

"Если содержание бесед передано полностью и точно (депутатов Госдумы и представителей КНДР), это означает, что Пхеньян продолжает игнорировать позицию международного сообщества, недвусмысленно изложенную в многочисленных и конкретных резолюциях Совета Безопасности ООН", — сказал Косачев.

По его словам, российско-китайская инициатива следует духу и букве этих резолюций, в то время как "продолжающиеся на регулярной основе взаимные провокации сторон — американской и северокорейской — их последовательно размывают".

Косачев подчеркнул, что от прямых контактов США и КНДР зависит многое, и "если от России потребуется содействие в их налаживании — Россия такое содействие должна оказать". При этом, отметил сенатор, Москва будет руководствоваться принципом обоюдного признания действенности резолюций СБ ООН, которыми не предусматривается ядерный статус Северной Кореи.