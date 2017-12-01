Премьер Бельгии планирует в январе посетить Россию

БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель планирует в январе посетить Москву для переговоров, сообщило в пятницу агентство Belga.

О предстоящей поездке бельгийский премьер сообщил группе журналистов, освещавшей саммит ЕС-Африка в Абиджане, в котором он также участвовал.

Как указано в сообщении бельгийского агентства, "в амбициях Бельгии послать, в частности, европейским партнерам (странам-членам Евросоюза) четкий сигнал о том, что с Москвой должен вестись дипломатический диалог, несмотря на действие европейских санкций (в отношении РФ)".