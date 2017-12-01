В администрации Трампа раскритиковали идею создания частной шпионской сети

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Предложенная Белому дому концепция создания "частной" шпионской сети, составленной из отставных сотрудников спецслужб, является абсурдной и не имеет перспектив для реализации, заявил представитель американской администрации.

О соответствующем пакете секретных предложений сообщило издание BuzzFeed со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным издания, одна из предложенных инициатив касается компании Amyntor Group, которую предполагается нанять для ведения разведывательной работы и контртеррористической пропаганды. Расширенный вариант отношений не исключает, что сотрудники компании, в число которых входят ветераны спецслужб, по заданию властей США будут похищать разыскиваемых террористов в разных странах мира.

"Эта идея откровенно абсурдна и не имеет перспектив для реализации", — заявил изданию представитель администрации США.

Представитель Совета национальной безопасности отметил, что советник президента Дональда Трампа генерал-лейтенант Герберт Макмастер и другие официальные лица не в курсе выдвинутых инициатив.