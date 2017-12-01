В Киргизии задержали последнего совершившего побег из ИВС

БИШКЕК, 1 дек – РИА Новости. Правоохранительные органы Киргизии задержали последнего из четырех подозреваемых в совершении разбоев и убийств, совершивших побег из изолятора временного содержания (ИВС) в пригороде Бишкека, сообщает пресс-служба МВД республики.

Побег был совершен в понедельник около 06.00 (03.00 мск) из ИВС отдела внутренних дел (ОВД) Сокулукского района Киргизии. Двое из скрывшихся преступников подозревались в совершении убийства девушки, еще двое в грабежах. По тревоге были подняты сотрудники милиции Бишкека и Чуйской области республики. Двух беглецов удалось задержать по горячим следам вечером того же дня, третий задержан в среду.

"1 декабря примерно в 04:00 (01.00 мск) при проведении оперативно-разыскных мероприятий в рамках оперативного плана "Сирена", введенного для задержания лиц, совершивших побег, на окраине села Спартак Московского района Чуйской области сотрудниками ГУВД Чуйской области был задержан четвертый беглец: Джанботоев Кайрат Байызбекович 1989 г. р., следственно арестованный за совершение преступления, предусмотренного ст. "Убийство", — сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы, по факту побега следственно-арестованных лиц прокуратурой было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников милиции по статьям "Злоупотребление должностным положением" и "Халатность" УК Киргизии. "В настоящее время следствие продолжается", — отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что после побега два милиционера задержаны и свыше десятка лишились должностей, в том числе весь руководящий состав Сокулукского райотдела внутренних дел Киргизии, после побега особо опасных преступников. Службой внутренних расследований МВД было установлено, что беспрепятственный побег четырех подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях стал возможен в результате "грубых нарушений требований уставов и приказов руководства МВД, а также ненадлежащего исполнения сотрудниками своих функциональных обязанностей".