В Госдуме оценили ситуацию в демилитаризованной зоне Корейского полуострова

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Обстановка в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Кореи, напряженная, солдаты стоят лицом у лицу, но они разделены вмешательством США, заявил депутат Госдумы РФ Виталий Пашин.

По словам российского депутат, КНДР не считает Южную Корею своим врагом.

В ходе своего визита в КНДР депутаты Госдумы РФ осуществили поездку на 38-ю параллель в Пханмунчжом, где посетили демилитаризованную зону, разделяющую Северную и Южную Кореи.

"Обстановка напряженная, солдаты с солдатами стоят лицом к лицу, смотрят друг на друга, это братский народ. Это родственники могут быть, но они разделены вмешательством американцев, они не считают Южную Корею своим врагом. Они никогда не говорят, что это наш враг. Американцы свою политику американцы", — сказал Пашин РИА Новости.

Делегация Госдумы во главе с Казбеком Тайсаевым была с визитом в Пхеньяне. Как сообщало ранее посольство РФ в КНДР, российские парламентарии провели встречи в Верховном народном собрании КНДР, с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии, председателем комиссии по иностранным делам ВНС КНДР Ли Су Ёном.

Отмечалось, что депутаты Госдумы обозначили позицию РФ по последнему ракетному пуску северокорейской стороны. Парламентарии РФ осудили запуск баллистической ракеты КНДР и выразили надежду, что сторонам удастся сохранить спокойствие, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию.