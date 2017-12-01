Рэпер DMX признал вину в неуплате налогов

НЬЮ-ЙОРК, 1 дек — РИА Новости. Известный американский рэп-исполнитель DMX (Эрл Симмонс) признал в суде свою вину за неуплату налогов на сумму почти в два миллиона долларов, говорится в заявлении прокуратуры южного округа Нью-Йорка.

"Симмонс признал вину в федеральном суде по одной из статей по уклонение от налогов с дохода в период с 2010 по 2016 годы", — говорится в заявлении исполняющего обязанности прокурора.

В июле 46-летнему уроженцу Йонкерса (штат Нью-Йорк) Эрлу Симмонсу были предъявлены обвинения в сокрытии налогов на сумму в 1,7 миллиона долларов на протяжении нескольких лет.

По информации обвинения, исполнитель и киноактер перестал платить налоги в начале 2000-х годов. Доходы от продажи синглов, альбомов, концертов и участия в кинопроектах переводились на счета менеджеров DMX, после чего исполнитель получал выплаты наличными. Симонс был арестован в четверг.

При этом ранее рэпер не признал себя виновным в сокрытии доходов.