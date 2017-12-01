В Госдуме сообщили, как КНДР обосновала пуск последней ракеты

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. КНДР обосновала пуск последней ракеты тем, что США продолжают угрожать Северной Корее, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, посетивший КНДР как участник делегации российских депутатов.

"КНДР, в первую очередь, они обосновывали тем, что они считают, что Соединенные Штаты (Америки) продолжают угрожать Северной Корее", — сказал Чепа, отвечая на вопрос РИА Новости, чем обосновала КНДР пуск последней ракеты.

Делегация Госдумы во главе с Тайсаевым была с визитом в Пхеньяне. Как сообщало ранее посольство РФ в КНДР, российские парламентарии провели встречи в Верховном народном собрании КНДР с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии, председателем комиссии по иностранным делам ВНС КНДР Ли Су Ёном.

Отмечалось, что депутаты Госдумы обозначили позицию РФ по последнему ракетному пуску северокорейской стороны. Парламентарии РФ осудили запуск баллистической ракеты КНДР и выразили надежду, что сторонам удастся сохранить спокойствие, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию.