Антонов: Россия выступает за возобновление Конференции по разоружению

САН-ФРАНЦИСКО, 1 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Россия хотела бы разблокировать ситуацию с Конференцией по разоружению в Женеве, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на встрече со студентами Миддлберийского университета в рамках визита в Калифорнию.

"Мы хотим разблокировать ситуацию на Конференции по разоружению (КР) в Женеве, уникальную переговорную площадку, где собраны все ключевые игроки международной политики, включая постоянных членов СБ ООН", — сказал он.

"Уже более 15 лет участники не могут согласовать программу работы, а на столе переговоров есть конкретные предложения и даже проекты договоров", — добавил он.

И пояснил, что это "российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК). Он пользуется широкой международной поддержкой и является наиболее проработанным документом с точки зрения начала переговоров".

"Мы готовы также обсуждать на КР и проблемы ядерного разоружения, гарантий безопасности неядерным государствам, да и другие проблемы разоружения и укрепления международной безопасности", — резюмировал он.

Конференция по разоружению (КР) — единственный постоянно действующий многосторонний переговорный форум международного сообщества для выработки соглашений по разоружению. Членами КР являются 65 государств, включая все государства, обладающие военными ядерными потенциалами. Генеральным секретарем КР является директор Отделения ООН в Женеве Михаэль Мёллер.

С 1998 года переговорная работа на КР заблокирована. Это связано с различиями в подходах государств к рассмотрению четырех ключевых вопросов: ядерного разоружения, запрещения производства оружейного расщепляющегося материала, предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и "негативных" гарантий безопасности.