Антонов: Россия выступает за возобновление Конференции по разоружению

САН-ФРАНЦИСКО, 1 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Россия хотела бы разблокировать ситуацию с Конференцией по разоружению в Женеве, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на встрече со студентами Миддлберийского университета в рамках визита в Калифорнию.
"Уже более 15 лет участники не могут согласовать программу работы, а на столе переговоров есть конкретные предложения и даже проекты договоров", — добавил он.
И пояснил, что это "российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК). Он пользуется широкой международной поддержкой и является наиболее проработанным документом с точки зрения начала переговоров".
"Мы готовы также обсуждать на КР и проблемы ядерного разоружения, гарантий безопасности неядерным государствам, да и другие проблемы разоружения и укрепления международной безопасности", — резюмировал он.
С 1998 года переговорная работа на КР заблокирована. Это связано с различиями в подходах государств к рассмотрению четырех ключевых вопросов: ядерного разоружения, запрещения производства оружейного расщепляющегося материала, предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и "негативных" гарантий безопасности.