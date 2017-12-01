Глава Приднестровья предложил Молдавии свой вариант разрешения конфликта

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Президент Приднестровья Вадим Красносельский предложил вариант приднестровского урегулирования путем установления между Тирасполем и Кишиневом дружеских отношений на примере Чехии и Словакии.
По его словам, за 27 лет сложились и развились разные правовые системы фактически двух государств Молдавии и Приднестровья.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.