Глава Приднестровья предложил Молдавии свой вариант разрешения конфликта

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Президент Приднестровья Вадим Красносельский предложил вариант приднестровского урегулирования путем установления между Тирасполем и Кишиневом дружеских отношений на примере Чехии и Словакии.

"Может быть, мы сгладим шероховатости и в один день поймем, что все замечательно, все устраивает – экономики работают, мир есть, так давайте сохраним этот статус-кво, признаем друг друга и заключим мир о дружбе и согласии на тысячу лет, образно говоря. Как Чехия и Словакия, к примеру. Вот к этому надо идти, и к этому мы придем обязательно", — сказал Красносельский на пресс-конференции.

По его словам, за 27 лет сложились и развились разные правовые системы фактически двух государств Молдавии и Приднестровья.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.