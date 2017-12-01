Глава Приднестровья оценил реализуемость молдавского плана урегулирования

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил о невозможности договориться с Кишиневом по новому молдавскому плану приднестровского урегулирования.

Ранее " Коммерсант " сообщил, что правительство Молдавии подготовило план урегулирования приднестровского конфликта, который будет представлен в ближайшем будущем. По данным издания, в документе говорится о необходимости вывода российских войск из Приднестровья и трансформации нынешней миротворческой операции с участием России в гражданскую "мирогарантийную". Статус непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в составе единой Молдавии предлагается во многом приравнять к нынешнему статусу Гагаузской автономии, "но с еще более усеченными полномочиями".

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал РИА Новости о подготовленном правительством республики проекте видения урегулирования приднестровского вопроса и заявил, что этот документ не соответствует подходам в политическом решении этой проблемы и поэтому требует доработки.

"У меня такое впечатление, что включают такие пункты, чтобы не договориться", — сказал Красносельский на пресс-конференции, подтвердив, что ему известно содержание публикации.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.