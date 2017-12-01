На выборах в Гондурасе кандидат от оппозиции требует пересчета голосов

МОНТЕВИДЕО, 1 дек – РИА Новости. Кандидат от Оппозиционного альянса на пост президента Гондураса Сальвадор Насралла заявил РИА Новости, что потребует пересчета голосов, если верховный избирательный суд (ВИС) страны по-прежнему будет настаивать на тенденции победы действующего президента Хуана Орландо Эрнандеса.

После подсчета 92,6% голосов, по данным ВИС, за Эрнандеса отдано 42,92% голосов, за Насраллу – 41,42%. Победитель определяется простым большинством голосов.

"У нас есть все акты (избирательных участков), в которых показано, что мы выиграли, мы призываем к публичному подсчету, мы покажем с помощью этих актов, что мы победили независимо от того, что говорит ВИС", — заявил Насралла.

Оппозиционный кандидат обратил внимание, что в день начала подсчета в воскресенье у него было преимущество в 118 тысяч голосов.

"Затем, модифицировав оставшиеся 5,5 тысячи актов, избирательный суд, который полностью стоит на службе у президента республики, заставляет людей верить, что с помощью менее чем половины этих актов теперь они набирают больше, чем эти 118 тысяч голосов — это невозможно", — заявил Насралла.

Итоги выборов президента в Гондурасе власти не могут подвести уже почти четверо суток. Ранее Насралла заявил, что отказывается признавать их результаты подсчета, назвав систему ВИС мошеннической. Примечательно, что буквально перед этим заявлением Организация американских государств выпустила сообщение, из которого следовало, что оба главных кандидата на пост президента Гондураса согласились признать любой результат.