В Латвии министр финансов выдвинула себя на пост президента Еврогруппы

РИГА, 1 дек – РИА Новости. Министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола выдвинула свою кандидатуру на пост президента совета министров финансов ЕС — так называемой Еврогруппы, сообщает интернет-портал mixnews.lv со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Заявление и мотивационное письмо Рейзниеце-Озола подала в четверг. Имена всех претендентов на должность руководителя Еврогруппы будут обнародованы 1 декабря, а голосование состоится на заседании Еврогруппы в понедельник, 4 декабря.

В пресс-службе Совета ЕС сообщили, что на пост президента Еврогруппы претендуют четыре министра финансов — Рейзниеце-Озола, Пьер Граменья (Люксембург), Петер Кажимир (Словакия) и Мариу Сентену (Португалия).

Рейзниеце-Озола сообщила, что решила претендовать на должность руководителя Еврогруппы, так как во время бесед с коллегами из других стран слышала много хороших слов о Латвии как о примере в соблюдении бюджетной дисциплины.

Кроме того, министр финансов уверена, что это усилит представительство стран Балтии на политической карте ЕС.

Она воздержалась прогнозировать результаты голосования. По словам Рейзниеце-Озолы, решение, скорее всего, будет зависеть от крупнейшей политической группы Европарламента — Европейской народной партии и Прогрессивного альянса социалистов и демократов.