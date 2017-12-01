Трамп провел переговоры с наследным принцем Бахрейна

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг встретился с наследным принцем Бахрейна Салманом бен Хамадом аль-Халифой, сообщил Белый дом.

"Президент и наследный принц обсудили взаимную озабоченность продолжающимся влиянием Ирана на ситуацию в Бахрейне и в регионе в целом, а также рассмотрели сотрудничество в противостоянии деструктивной деятельности Тегерана. Также лидеры обсудили важность сильного и единого Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива как основы для противостояния террористическим группировкам и Ирану", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Там также указывается, что наследный принц во время визита в Вашингтон продвигал идею реализации коммерческих соглашений с американскими компаниями на сумму 9 миллиардов долларов. В частности, речь идет о продаже Бахрейну истребителей F-16 и о продлении двустороннего соглашения о военном сотрудничестве на 15 лет. Как сообщается, он "выразил серьезную поддержку стратегии США по Ирану".