Трамп провел переговоры с наследным принцем Бахрейна

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг встретился с наследным принцем Бахрейна Салманом бен Хамадом аль-Халифой, сообщил Белый дом.
Там также указывается, что наследный принц во время визита в Вашингтон продвигал идею реализации коммерческих соглашений с американскими компаниями на сумму 9 миллиардов долларов. В частности, речь идет о продаже Бахрейну истребителей F-16 и о продлении двустороннего соглашения о военном сотрудничестве на 15 лет. Как сообщается, он "выразил серьезную поддержку стратегии США по Ирану".