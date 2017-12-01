Антонов рассказал об отношении России к иранской сделке

САН-ФРАНЦИСКО, 1 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Россия с тревогой смотрит за тем, как развивается ситуация с соглашением "шестерки" посредников по ядерной программе Ирана, устойчивость этой программы отвечает общим интересам всего мирового сообщества, заявил посол Российской Федерации Анатолий Антонов на встрече со студентами Миддлберийского университета в рамках визита в Калифорнию.

"Считаем, что продолжение устойчивой реализации СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) отвечает общим интересам. Примечательно, что со стороны МАГАТЭ отсутствуют претензии к Ирану в плане соблюдения обязательств. В этой связи с тревогой следим за тем, как развивается ситуация вокруг данной темы в Вашингтоне", — сказал он.

"Достижение в 2015 году договоренностей по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и подписание (соглашения) позволили устранить одну из наиболее острых международных проблем", — заключил он.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

Трамп отметил также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

24 ноября 2013 года Иран и шесть стран‑участников заключили промежуточное соглашение, известное как Совместный план действий, по которому смягчение санкций производилось в обмен на ограничение иранской ядерной программы. Сторонам потребовалось еще двадцать месяцев, чтобы согласовать все детали документа — в силу сложности проблемы, а также несогласия некоторых сил внутри Ирана и на международной арене с предложенным соглашением.

В июле 2015 года США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия, Европейский Союз и Иран договорились о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД — известном также как "иранское соглашение") с целью положить конец противостоянию вокруг ядерной программы Тегерана.

Документ существенно ограничивает, сокращает и перестраивает иранский ядерно‑технический комплекс, программу его развития, запасы и качество ядерных материалов, а также запрещает деятельность потенциально военного характера.

Согласно СВПД, Иран должен сотрудничать с МАГАТЭ для прояснения прошлых и настоящих нерешенных вопросов, предоставить МАГАТЭ дополнительные возможности для мониторинга и доступ к любым подозрительным объектам, информировать Агентство о запасах природного урана и центрифугах. В течение 15 лет международное сотрудничество в ядерной сфере должно осуществляться только после одобрения специально созданной Совместной комиссией.