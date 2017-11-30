Во Франции подозреваемого по делу о пропаже девочки обвинили в убийстве

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Прокуратура французского Гренобля предъявила обвинения в убийстве главному подозреваемому по делу об исчезновении девочки Маэли, сообщает телеканал BFMTV.

Девятилетняя девочка по имени Маэли вместе с родителями гостила на свадьбе в коммуне Пон-де-Бовуазен (департамент Изер). В последний раз ее видели рано утром в 27 августа в банкетном зале, где проходило празднество. В похищении девочки подозревается 34-летний местный житель Нордаль Леландэ.

Обвинения в похищении девочки были предъявлены Леландэ еще в начале сентября. Решение предъявить ему дополнительные обвинения в убийстве было принято после состоявшегося в четверг допроса мужчины судебными следователями.

Прокурор Гренобля Жан-Ив Кокийя подтвердил, что в отношении обвиняемого обнаружены новые улики: в частности, камеры видеонаблюдения в ночь исчезновения Маэли зафиксировали его автомобиль, на пассажирском месте которого был виден светлый силуэт. Предположительно, это может означать, что в машине находилась пропавшая девочка, которая в ночь своего исчезновения была одета в белое платье.

Сам Леландэ признал, что девочка недолгое время сидела в его автомобиле, но категорически отрицает свою причастность к ее исчезновению. Он находится под арестом с 3 сентября. Адвокат мужчины в связи с нарушением судебных процедур добился аннулирования показаний своего подзащитного во время первых допросов, что существенно не отразилось на тяжести собранных против него доказательств.

За три месяца поисков Маэли силы жандармерии, полиции, спасателей и аквалангистов проверили "каждый куст" и водоем в регионе, но никаких следов пропавшей обнаружить пока не удалось.