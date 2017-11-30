Трамп выступит перед конгрессом 30 января

ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит с традиционным обращением к конгрессу 30 ноября, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы рады сообщить, что президент принял приглашение спикера (палаты представителей конгресса – ред.) выступить с посланием "О состоянии государства" 30 января", — сказала Сандерс на брифинге.

Президенты США по многолетней традиции выступают раз в год с посланием к конгрессу "О состоянии государства" (State of the Union), которое представляет собой программную речь о текущем положении дел в государстве и планах по его развитию.