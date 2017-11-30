Экс-президент Литвы призвал налаживать отношения с Россией

ВИЛЬНЮС, 30 ноя – РИА Новости. В эксклюзивном интервью Sputnik Литва бывший президент республики Роландас Паксас заявил, что Вильнюсу необходимо налаживать отношения с Россией.

Паксас подчеркнул, что был и остается патриотом Литвы и считает себя в праве критиковать, если что-то в стране делается не так.Сила Литвы – в ее географическом положении, заявил политик.

"Мы должны работать и с Москвой, и с Вашингтоном, и с Берлином, и с Минском. Все наши народы должны дружить между собой. Дружить и делиться — культурой, различными достижениями и многим другим", — сказал он.

Экс-президент рассказал, что его любимый политик – Уинстон Черчилль, и напомнил, что бывший британский премьер никогда не избегал диалога.

"Если говорить о зарубежной политике, у Литвы далеко на самые лучшие отношения с соседями. Это касается не только России или Белоруссии, но и западных государств. Скажем, отношения с Польшей у нас явно напряженные. А должны быть намного лучше", — отметил Паксас.

Он рассказал, что у него много друзей в России, и выразил уверенность, что между простыми литовцами и россиянами нет никаких проблем, а напряженность нагнетают политики.

"Моя позиция тут проста: жену можно выбрать, а соседа дает Бог! Я считаю, что с соседями всегда надо жить в мире и согласии. Нужно искать точки соприкосновения", — заявил бывший глава республики.

На вопрос о том, каково его мнение по поводу закупок в США сжиженного газа и заявлений литовских властей об энергетической независимости от России, Паксас ответил, что работать надо так, чтобы была польза для людей.

"Я не понимаю, как можно быть независимым в каком-то определенном секторе? Мы живем рядом, товары проходят через территории наших стран, едут люди, летают самолеты. Так давайте перекроем все дороги, воздушные коридоры, железнодорожные пути и прочее! " – сказал он, — "Если в России газ дешевле, то нужно его брать.

Роландас Паксас родился в 1956 году в Тельшяйе. В 1974—1979 годах учился в Вильнюсском инженерно-строительном институте. В 1984-м окончил Ленинградскую академию гражданской авиации. Был в сборной по высшему пилотажу Литовской республики и Советского Союза. Он стал первым руководителем европейского государства, который ушел с поста в результате импичмента. В 2009 году Паксас стал депутатом Европарламента.

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