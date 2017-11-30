Клинцевич осудил демонтаж элементов памятника военнопленным СССР в Польше

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает демонтаж элементов памятника советским военнопленным в Польше антихристианским актом.

Ранее МИД РФ сообщил, что в соответствии с рекомендациями польского Института национальной памяти и по решению властей города Замостье (Люблинское воеводство) был частично демонтирован памятник 20 тысячам советских военнопленных, погибших в ноябре 1941 года на территории концентрационного лагеря Королювка. С памятника удалены изображения серпа и молота, а также информационная табличка.

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, "особый цинизм и кощунство этого шага состоит в том, что оскверненный объект расположен в месте скорби и человеческих страданий".

"Полностью согласен с оценками нашего МИД, но скажу даже больше. Это – не просто враждебная по отношению к России, но и откровенно антихристианская акция. Я не сторонник разного рода суеверий, но история многократно предупреждала: не тревожьте могилы усопших. Польское руководство явно накликает беду на свой народ", — написал сенатор на своей странице в Facebook.

Как отметил Клинцевич, преодоление коммунистического наследия, которым, по словам сенатора, в Польше пытаются оправдать демонтаж памятника, не более чем миф.

"Никакого отношения к коммунизму 20 тысяч военнопленных, убитых гитлеровцами в ноябре 1941 года, не имеют", — заявил Клинцевич.