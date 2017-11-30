РИМ, 30 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Действия США и их союзников в Афганистане после советского вторжения привели к появлению "Аль-Каиды"*, которая терактом 11 сентября поразила своего создателя, заявил президент Ливана Мишель Аун.

"Когда в 1979 году СССР вошёл в Афганистан, США и ряд арабских и исламских стран стали поддерживать антисоветское движение на базе ислама, считая, что это поможет в борьбе с коммунизмом и атеизмом. Американцы не понимали, что ислам, несмотря на то, что он выступает против коммунизма, не западная идеология и имеет собственную идентичность", — заявил он, выступая на форуме "Средиземноморские диалоги", который проходит в Риме.

"Со временем афганские джихадисты превратились в террористическую организацию, которая извратила понятие джихада и привлекла молодых мусульман со всех концов света, зародив таким образом "Аль-Каиду"*. Это "Аль-Каида"* совершила нападения 11 сентября, то есть машина террора обернулась против своего создателя", — напомнил он.

США, в свою очередь, приступили к ее уничтожению, подчеркнул Аун, что привело к своего рода землетрясению.

"Новая война в Афганистане, перешедшая на Ирак, оставляла после себя смерть, разрушение и ненависть. Постоянное военное давление на "Аль-Каиду"* привело к ее распаду и появлению новых духовных течений и росту новых террористических организаций", — сказал Аун.

По его словам, террористическая угроза сейчас исходит прежде всего от "спящих ячеек" и боевиков-одиночек.

"Мы должны найти решительное и действенное решение. Если оно того потребует, даже военное", — сказал президент Ливана.

* Запрещенная в России террористическая организация