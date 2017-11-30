Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Пакистаном

СОЧИ, 30 ноя — РИА Новости. Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Исламской Республикой Пакистан, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече со своим коллегой Шахидом Хаканом Аббати.

"В рамках сегодняшнего и завтрашнего мероприятия Совета глав правительств ШОС есть возможность сверить часы по актуальным вопросам и взаимодействию между Россией и Пакистаном. Тем более что в следующем году у нас 70 лет дипломатических отношений. И хочу прямо сказать, что мы заинтересованы в развитии максимально эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с вашей страной", — заявил Медведев на встрече.

Медведев также напомнил, что в эти дни в Москве проходит пятое заседание межправкомиссии России и Пакистана.

Премьер Пакистана в числе других глав правительств и руководителей делегаций принимает участие в Совете глав правительств стран ШОС, который проходит в Сочи.

В свою очередь, Аббаси поблагодарил Медведева за приглашение принять участие в саммите глав правительств ШОС.

"Мы придаем огромное значение взаимоотношениям с Россией и нам крайне необходимо усилить двусторонние взаимоотношения. Мы крайне впечатлены той ролью, которую играет Россия и президент Путин, и вы. И мы с нетерпением ожидаем взаимного сотрудничества с Россией для того, чтобы она была активным партнером в части развития Пакистана", — заявил Аббаси. По словам премьера Пакистана, активно развивается парламентское взаимодействие и в следующем месяце ожидается визит делегации Госдумы РФ в Пакистан.

Он сообщил, что двусторонний товарооборот составляет 40 миллионов долларов, что, по его словам, является незначительным показателем. "Обмен в области торговли незначительный. Я думаю, что нужно уделить внимание расширению развития торговых связей", — сказал он.