Около 400 жителей западных Балкан воюют в Сирии и Ираке

БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Около 400 уроженцев западных Балкан, по данным Совета по региональному сотрудничеству (Regional Cooperation Council (RCC) со штаб-квартирой в Сараево – ред.), продолжают участвовать в вооруженных конфликтах в Сирии и Ираке, сообщил в четверг генеральный директор организации Горан Свиланович.

В словенском замке Брдо при Краню в четверг проходит Вторая региональная конференция по борьбе с терроризмом и противодействию экстремизму в юго-восточной Европе с участием делегаций балканских государств. Словению представляет замглавы МВД Боштян Шефич, подобный уровень представительства и у других участников.

"Около 1 тысячи человек с западных Балкан с 2012 года по 2017 отправилось в зоны боевых действий в Сирии и Ираке. Около 400 из них до сих пор остаются там. В тоже время, около 5 тысяч граждан ЕС отправилось сражаться на Ближний Восток", — цитирует агентство Танюг гендиректора Совета по региональному сотрудничеству.

Свиланович уточнил, что по данным организации, около 300 балканцев из отправившихся сражаться на Ближний Восток на стороне террористов вернулись, свыше 200 погибли и около 400 остаются в зоне боевых действий. Он отметил, что "с 2015 года отправка добровольцев в Сирию и Ирак замедлилась, а к середине 2016 года почти полностью прекратилась".

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