В Иране оценили взаимодействие с Россией в борьбе с терроризмом

СОЧИ, 30 ноя — РИА Новости. Взаимодействие России и Ирана по борьбе с терроризмом является хорошим примером для других стран, заявил первый вице-президент Исламской Республики Иран Эсхак Джахангири на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Наше сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом, особенно с терроризмом в Сирии, является примером для подражания в области борьбы с терроризмом на мировом уровне. И я надеюсь, что состоявшийся на прошлой неделе саммит трех государств здесь в Сочи принесет хорошие результаты как для народа Сирии, так и для всего региона", — заявил Джахангири.

Он подтвердил, что отношения двух стран находятся на высоком уровне, о чем свидетельствуют встречи президентов, которых за последние четыре года было 12.

"Визит президента России (Владимира) Путина в Тегеран в прошлом месяце был очень полезным. И мы очень надеемся, что его результаты будут очень благотворными для наших двух стран", — сообщил первый вице-президент Ирана.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, он отметил, что сейчас наблюдается рост взаимного товарооборота, и существует потенциал для его увеличения.