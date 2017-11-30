В МИД Греции опровергли публикации об ухудшении отношений с Россией

АФИНЫ, 30 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Заместитель министра иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос заявил, что российско-греческие отношения остаются традиционно дружескими и публикации об их ухудшении не соответствуют действительности.

Катрунгалос является сопредседателем российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, с российской стороны ее возглавляет министр транспорта Максим Соколов.

Очередное заседание смешанной комиссии планировалось провести 7 ноября в Москве, но из-за несогласованности ряда вопросов оно было отложено. Перенос заседания стал поводом для спекуляций в ряде греческих СМИ, которые стали писать о том, что "отношения двух стран находятся в низшей точке", а Россия якобы ведет "холодную войну" против Греции.

Катрунгалос назвал это "слухами". "У нас с Россией традиционно дружеские отношения, братские отношения, и у нас общая история. У нас очень хорошие и политические, и экономические связи", — заявил Катрунгалос на брифинге.

По его словам, он несколько дней назад встречался с послом России в Афинах Андреем Масловым.

"Мы на встрече и в своих заявлениях — я в своем личном аккаунте в Твиттере, и посольство в своем — мы рассеяли слухи, что в наших отношениях якобы кризис", — сказал замминистра иностранных дел Греции.

"Это неправдоподобные вещи, что якобы я и еще двое министров находились уже на трапе самолета и вынуждены были уйти, потому что якобы нам аннулировали визы", — сказал Катрунгалос.

По его словам, буквально накануне министр транспорта России Максим Соколов и министр торгового судоходства и островной политики Греции Панайотис Курублис подписали в Лондоне соглашение о сотрудничестве в судоходстве.

Катрунгалос сообщил, что обсуждал с послом России Масловым следующее заседание смешанной комиссии, среди предложенных дат январь, но оно может пройти и раньше.

Ранее посольство России в Афинах через социальные сети Twitter и Facebook заявило о попытках ряда греческих СМИ через недостоверные публикации "очернить успехи" в разных сферах взаимодействия.

"К сожалению, в последнее время участились неуклюжие попытки бросить тень на российско-греческие отношения, через не имеющие никакого отношения к действительности публикации очернить достигнутые за последние годы успехи в экономической, гуманитарной, культурной, туристической сферах взаимодействия. Такие попытки обречены на провал. Об этом свидетельствует успешное проведение в 2016 г. "перекрестных" Годов Россия — Греция, центральным событием которых стал визит в Афины и на Святую гору Афон Президента Российской Федерации В.В.Путина, проходящие сейчас мероприятия Года туризма между нашими странами. В следующем 2018 г. мы масштабно отметим 190-летие дипломатических отношений", — говорится в заявлении на странице российского посольства в Facebook.

По информации РИА Новости из журналистских кругов, антироссийские публикации запланированы и будут идти до конца этого года.