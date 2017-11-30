Американский продюсер уволился после обвинений в домогательстве

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский продюсер и певец Рассел Симмонс объявил об уходе из своих компаний в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает телеканал ABC News.

Ранее актриса и сценарист Дженни Лумет заявила о том, что сооснователь лейбла звукозаписи Def Jam Симмонс принудил ее к сексу в 1991 году.

Симмонс заявил, что у него другие воспоминания о произошедшем, но "чувства страха и запугивания Лумет реальны". "Я ухожу из компаний, которые я основал", — сообщил продюсер.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.