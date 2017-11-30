Израильская авиация нанесла новые удары по сектору Газа в ответ на обстрел

ГАЗА, 30 ноя — РИА Новости. Израильская авиация атаковала базу палестинских боевиков в центральной части сектора Газа, продолжая отвечать на минометный обстрел армейских позиций с территории анклава.

Корреспондент РИА Новости насчитал не менее пяти взрывов в окрестностях населенного пункта аз-Захра, который расположен на побережье Средиземного моря южнее столичного города Газы.

Ударам с воздуха, предположительно, подверглась база "Исламского джихада", который среди местных группировок уступает по военной мощи только правящему движению ХАМАС.

Израильские военные подтвердили новые налеты на сектор Газа. "Самолеты ВВС Израиля нанесли удары еще по двум военным объектам, принадлежащим террористическим организациям, в центральной части сектора Газа", — сказано в сообщении армейской пресс-службы.

По данным местных СМИ, именно боевики "Исламского джихада" выпустили ранее в четверг до полутора десятков мин по израильским позициям у северной границы анклава. Движение давно грозилось отомстить за своих активистов, которые погибли месяц назад во взорванном военными подземном туннеле.

Сразу после минометного обстрела, который обошелся без пострадавших, израильские танки и авиация атаковали четыре поста палестинских боевиков из ХАМАС и "Исламского джихада" на севере сектора Газа. Военный источник назвал это "первичным ответом", но заверил, что Израиль не заинтересован в эскалации.