Страны ОДКБ договорились о сотрудничестве в области информбезопасности

МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали на сессии Совета коллективной безопасности в Минске соглашение о сотрудничестве членов организации в области обеспечения информационной безопасности.

Помимо этого, страны приняли заявление о совместных мерах по укреплению оборонного потенциала стран ОДКБ.

Кроме того, принята декларация в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием ОДКБ, решение о правовом оформлении института партнерства в формате ОДКБ. Страны ОДКБ подписали также ежегодный доклад генсекретаря Организации.