Мэй заявила, что Twitter-скандал не помешает визиту Трампа в Британию

ЛОНДОН, 30 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала Twitter-скандал, разразившийся после очередных публикаций президента США Дональда Трампа, заявив, что произошедшее не повлияет на планируемый госвизит Трампа в Британию.

Ранее в результате скандала в социальной сети между Лондоном и Вашингтоном Трамп призвал премьер-министра Великобритании "сосредоточится" не на его персоне, а на "на радикальном исламском терроризме". Мэр Лондона Садик Хан в свою очередь заявил , что предполагаемый визит Трампа в Великобританию надо отменить. Глава МВД Амбер Радд сказала , что Трамп поступил неправильно.

"Приглашение нанести государственный визит было сделано и принято. Нам нужно только определить дату",- сказала Мэй, которая в настоящее время посещает Иордан, ее цитирует Sky News. Она добавила, что отношения межу странами останутся прежними.

"Это длительные и особенные отношения, Развивать и сохранять их – в наших национальных интересах",- сказала она.

В среду утром Трамп разместил в своем аккаунте в Twitter ссылки на опубликованные Джайдой Франсен, являющейся одним из лидеров британской ультраправой организации Britain First, видеоролики антимусульманского содержания. В двух сюжетах, подлинность которых неизвестна, предположительно, мусульмане-иммигранты атакуют людей, в одном из роликов — разбивают статую Девы Марии.