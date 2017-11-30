Ушаков заявил, что ему неизвестно о дате визита Макрона в Россию

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что ему неизвестно о согласованной дате визита президента Франции Эммануэля Макрона в РФ.

"Мне об этом ничего не известно", — сказал журналистам Ушаков.