Трамп снова назвал лидера КНДР "маленьким человеком-ракетой"

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал в Twitter лидера КНДР Ким Чен Ына "маленьким человеком-ракетой", осудив состоявшийся в среду пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Запущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори и не нанесла ущерба морским и воздушным судам. По утверждению Пхеньяна, ракета может поразить цели на всей территории США.

"Посол Китая, который только что вернулся из Северной Кореи, похоже, не смог повлиять на маленького человека-ракету. Трудно поверить, что его народ и армия смирились с жизнью в таких ужасных условиях", — написал Трамп.

Ранее в среду президент США уже назвал Ким Чен Ына "маленьким человеком-ракетой" и "больным щенком" во время выступления по налоговой реформе в штате Миссури.

Сообщалось, что Трамп лично придумал прозвище "человек-ракета" (Rocket Man) для лидера КНДР Ким Чен Ына. Впервые он употребил это прозвище в своем твите о звонке президенту Южной Кореи.

Как отмечается, Трамп также придумал несколько прозвищ для своей конкурентки по предвыборной гонке Хиллари Клинтон, назвав ее "жуликоватой" и "протухшей". Сенатору Элизабет Уоррен Трамп дал прозвище "Покахонтас" за придуманную ею историю об индейских корнях.