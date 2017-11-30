Цель дерусификации в Латвии - ущемление нацменьшинств, заявил эксперт

РИГА, 29 ноя — РИА Новости. Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Денис Мальцев назвал отказ Сейма принять петицию о сохранении билингвального образования очередным шагом латвийских властей на пути к полной дерусификации, сообщает Sputnik Латвия.

Ранее стало известно, что инициатива за сохранение двуязычного образования вернулась на платформу Manabalss.lv для продолжения сбора подписей, поскольку множество голосов, оставленных под инициативой, оказались неликвидными — голосовали неграждане или лица младше 16 лет. Автор инициативы Денис Бартецкий сообщал, что для повторной подачи петиции в Сейм теперь необходимо собрать не менее 14 тысяч подписей граждан.

По словам эксперта РИСИ, целью дерусификации образования в Латвии является ущемление этнического меньшинства. Мальцев пояснил, что обучавшимся на неродном языке детям будет сложнее поступить в вузы и устроиться на работу, поскольку им не дали возможность как следует усвоить школьную программу.

"Это всегда является как раз целью ущемления этнического меньшинства, надо сказать большого этнического меньшинства, так как более чем для трети населения Латвии русский язык является родным", — пояснил Мальцев.

Он особо подчеркнул тот факт, что петиция Бартецкого не прошла в Сейм именно из-за большого количества подписей неграждан. По мнению эксперта, это говорит о том, что для Латвии неграждан просто не существует, их вычеркивают, как будто их физически нет, хотя это люди, которые родились в Латвии и проживают там, но отказываются соглашаться с рядом дискриминационных практик, присутствующих в этой стране.

Мальцев отметил, что, скорее всего, даже когда петиция снова наберет нужное количество голосов, Сейм все равно найдет способ не принимать ее к рассмотрению, поскольку латвийские власти на этот раз твердо намерены избавиться от русского языка в образовательной системе страны.

"Власти Латвии продолжат процедуру дерусификации образования в рамках текущего конфликта западных стран с Россией и нагнетания антирусской истерии, которую мы часто видим на самых разных каналах и при самых разных обстоятельствах", — заключил эксперт.

С 2020 года все общеобразовательные предметы в средних школах Латвии планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

В республике только один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения. В стране работают 313 средних школ и 22 вечерних. Из них, по данным министерства образования, 107 школ осуществляют билингвальные программы обучения: 60% предметов — на латышском, 40% — на языке национальных меньшинств (русском, украинском, польском). В том числе 99 школ ведут обучение с использованием русского языка.

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