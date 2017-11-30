Глава МИД Ирландии Саймон Ковени занял пост вице-премьера

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Лео Вардкар назначил министра иностранных дел Саймона Ковени на должность вице-премьера после того, как Фрэнсис Фицджеральд ушла в отставку на фоне направленного в отношении нее вотума недоверия, сообщает телерадиокомпания RTE.

Ранее крупнейшая оппозиционная партия Ирландии "Фиэнна Фойл" внесла на рассмотрение парламента вопрос о вотуме недоверия в то время действующему вице-премьеру страны Фрэнсис Фицджеральд в связи с расследованием правонарушений в ирландской полиции. Спустя несколько дней после внесения вотума, Фицджеральд подала в отставку.

Специальная комиссия начала расследование после сообщений сержанта Мориса Маккейба о коррупции в 2014 году. Фицджеральд, которая во время расследования занимала должность министра юстиции, получила письмо со стратегией комиссии в отношении Маккейба. Оппозиция настаивает, что министр должна была предпринять действия в связи с письмом, сама Фицджеральд заявляет, что тогда не прочла письмо и вообще не могла вмешиваться в ход расследования.

Как отмечает телерадиокомпания RTE, проведенный в конце ноября опрос показал, что рейтинг крупнейшей партии в Ирландии — "Фине Гэл" и оппозиционной "Фиэнна Фойл" приблизились к равным показателям. Поддержка партии "Фиэнна Фойл" увеличилась на один пункт и составляет 26%, в то время как рейтинг "Фине Гэл" упал на 2 процента, до 27%.