Богданов обсудил с послом Омана ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Омана в Москве Юсефом Аль-Заджали ситуацию на Ближнем Востоке по его просьбе, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по актуальной ближневосточной повестке дня с акцентом на развитие ситуации в Сирии, Йемене и зоне Персидского залива. Затрагивались также некоторые аспекты дальнейшего развития российско-оманских связей, включая поддержание активного политического диалога", — говорится в сообщении МИД РФ.