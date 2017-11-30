МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Страны БРИКС должны способствовать принятию всеобъемлющей международной конвенции по борьбе с терроризмом, так как угрозы сегодня приобрели трансграничный характер, считает председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин.

Выступая на четвертом юридическом форуме стран БРИКС в Москве, Степашин заявил, что XXI век породил новую форму терроризма — "экстратерриториальную, не национальную угрозу, которая коснулась абсолютно всех стран мира". Речь, в частности, о подготовке смертников, вербовке их через интернет.

Степашин считает, что в этих условиях странам БРИКС необходимо реализовывать обмен информацией и мониторинг лиц, которые подозреваются в терроризме на территории своих стран, и выработать универсальное определения понятия терроризм.

"Я думаю, БРИКС, как одна из авторитетнейших организаций, обязана содействовать принятию всеобъемлющей международной конвенции по борьбе с терроризмом", — сказал он.

Также Степашин обратил внимание на важность подписания межбанковского соглашения для предотвращения финансового потока финансирования терроризма.

"Необходимо создание общей платформы в области предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем, в частности, из-за того, что эти деньги зачастую идут на финансирование терроризма", — сказал Степашин.

Четвертый юридический форум БРИКС проходит в Москве с 30 ноября по 1 декабря. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.