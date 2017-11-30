В Киеве в метро полиция задержала иностранца с оружием

КИЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали в метро в Киеве иностранца с оружием, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
По данным ведомства, мужчина заявил, что пистолет принадлежит ему, но не зарегистрирован. Как сообщили в полиции, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, оружие изъяли для проведения экспертизы, правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах иностранец купил оружие.
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно возрос из-за конфликта в Донбассе.