В Киеве в метро полиция задержала иностранца с оружием

КИЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали в метро в Киеве иностранца с оружием, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"На станции метро "Демеевская" работники полиции задержали 27-летнего уроженца другого государства, который подозрительно себя вел. Во время личного досмотра у него обнаружили пистолет, предположительно — травматический", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина заявил, что пистолет принадлежит ему, но не зарегистрирован. Как сообщили в полиции, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, оружие изъяли для проведения экспертизы, правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах иностранец купил оружие.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно возрос из-за конфликта в Донбассе.