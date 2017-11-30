Медведев: в США ряд политиков пытаются решить свои задачи за счет России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. У России создается впечатление, что ряд американских политиков пытаются решить свои задачи, разыгрывая "российскую карту" и воздействуя на собственного президента, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"У нас есть ощущение, что целый ряд американских политиков пытается решить свои собственные задачи за счет нас, пытается воздействовать на своего президента именно разыгрывая вот эту самую российскую карту", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

Подробнее об общении Дмитрия Медведева с тележурналистами читайте в справке РИА Новости >>