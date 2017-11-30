В Днепропетровской области в здании суда взорвались две гранаты

КИЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Две гранаты взорвались в суде в городе Никополь Днепропетровской области, один человек погиб и семь пострадали, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 30 ноября, в 11.20 (12.20 мск) в Никопольском суде во время слушания дела по факту убийства отец пострадавшего вытащил две гранаты и взорвал их. От взрыва сам человек погиб на месте. Осколочные ранения получили трое подсудимых, два работника конвойной службы, сотрудник суда и одно гражданское лицо", — говорится в сообщении полиции, размещенном в Facebook.

По данным полиции, всех пострадавших госпитализировали. Полиция квалифицировала взрывы по статье "умышленное убийство", санкция которой предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.