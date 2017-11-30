Медведев рассказал, на что направлен последний пакет санкций США

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Последний пакет американских санкций против РФ направлен на российские газовые возможности в Европе, но в Москве надеются на реализацию обоюдовыгодных газовых проектов, сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Вот этот последний пакет явно направлен на то, чтобы ограничить наши газовые возможности в Европе", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

По его словам, мотивом таких действий является желание США поставлять свой сжиженный природный газ в Европу, а для этого выдавить РФ, поставляющую трубный газ.

"К сожалению, наши коллеги в Брюсселе тоже начали эту ситуацию слегка мутить, принимая решения, направленные на то, чтобы на наши поставки распространить третью газовую директиву, третий энергетический пакет. Будем надеяться, что в Европе разум возобладает и эти газовые проекты будут реализованы, потому что они носят коммерческий характер и они обоюдовыгодны и для Европы, и для России", — подчеркнул премьер.

Закон, подписанный в начале августа президентом США Дональдом Трампом, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Закон также сокращает максимальный срок финансирования российских нефтегазовых компаний с 90 до 60 дней.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

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