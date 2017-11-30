Расхожая песня о хакерах-агентах Кремля уже избита, заявил Медведев

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Расхожая песня о хакерах, являющихся агентами Кремля, уже избита, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"По поводу упреков, которые в наш адрес раздаются — это, действительно, сейчас уже расхожая тема и избитая песня, которую поют нам постоянно — о том, что все хакеры в мире — это агенты Кремля. Такое ощущение, что мы только этим и занимаемся. Это отдельный, уже сформировавшийся, мировой рынок. Все пытаются следить друг за другом. Поэтому, упрекать в этом одну нашу страну — это смешно. Все это отлично понимают, но для некоторых государств это превратилось в способ решения внутренних политических проблем, такой способ внутренней разборки", — сказал глава кабмина.

"Нужно заниматься серьезными вещами в сфере обеспечения кибербезопасности, а не орать, что вокруг все хакеры из той или иной страны. Что имеется в виду — это противодействие террористической угрозе, это реальная проблема. И действительно, террористы реально используют современные технологии. Вот с этим нужно бороться, причем бороться вместе всем государствам, которые с этим столкнулись", — подчеркнул Медведев.

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