МИД Турции заявил, что поддержит российские усилия по урегулированию в НКР

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (508)

БАКУ, 30 ноя — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана в четверг в Баку, что Турция поддержит усилия России по урегулированию карабахского конфликта, от Минской группы требуется активность.

"Турция, как известно, активна в вопросе урегулирования карабахского конфликта. Как недавно заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдган, многое в этом вопросе зависит от усилий России. Анкара поддержит усилия Москвы в данном направлении", — сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

По его словам, от Минской группы требуется активность в этом вопросе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.