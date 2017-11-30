МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Представители Евросоюза встревожены попытками США расторгнуть ядерную сделку с Ираном, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в ходе круглого стола в Совете Федерации.

"Да, еэсовцы не меньше нашего обеспокоены судьбой этой договоренности (сделки по иранской ядерной программе – ред.), не меньше нашего встревожены попытками Вашингтона ее пустить под откос", — сказал Чижов.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.