Политический диалог между Россией и ЕС не будет прекращаться, заявил Чижов

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Взаимодействие России и Евросоюза в сфере политического диалога и сотрудничество по международным проблемам не будет прекращаться, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в ходе круглого стола в Совфеде.

"Есть отдельные направления, по которым наше взаимодействие с Евросоюзом не прекращалось и не будет прекращаться – это, во-первых, политический диалог, достаточно регулярные встречи, хотя в основном на полях международных мероприятий, между нашим министром иностранных дел и высоким представителем ЕС госпожой (Федерикой — ред.) Могерини, консультации на уровне политдиректоров, руководителей профильных подразделений, сотрудничество по международным проблемам", — сказал Чижов.

"Есть сюжеты, по которым мы на одной волне", — добавил он. В частности, по его словам, "это так называемая сделка по иранской ядерной программе".